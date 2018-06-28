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Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Касаткина в Истбурне

Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Касаткина в Истбурне
Теннис / WTA

28 июня на турнире в Истбурне (Великобритания) состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют представительница Германии Анжелика Кербер (4) и россиянка Дарья Касаткина (7). Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 21-летняя уроженка Тольятти — 3-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Касаткина в Истбурне.

Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в Истбурне поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (1), либо с австралийкой Эшли Барти (8).

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