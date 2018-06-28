28 июня на турнире в Истбурне (Великобритания) состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют представительница Германии Анжелика Кербер (4) и россиянка Дарья Касаткина (7). Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 21-летняя уроженка Тольятти — 3-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Касаткина в Истбурне.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в Истбурне поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (1), либо с австралийкой Эшли Барти (8).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.