Остапенко: для меня лучше всего играть с Агнешкой именно на траве

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, прокомментировала свою победу в третьем круге над представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:2 и поделилась ожиданиями от матча с Агнешкой Радваньской из Польши.

«Михаэла здорово играет весь сезон. Мы встречались в Дохе, и я извлекла урок из той встречи. Я была хорошо готова к этому матчу и старалась сыграть агрессивно.

Мы встречались с Агнешкой на харде, но здесь другое покрытие. Трава может быть быстрее или медленнее в зависимости от условий. Для меня лучше всего играть с Агнешкой именно на траве, потому что я смогу использовать свои преимущества на этом покрытии", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Остапенко: матч с Агнешкой будет трудным, но я к нему подготовлюсь