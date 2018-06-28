Кербер: Касаткина — очень умная теннисистка, но на траве возможно всё

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под четвёртым номером, прокомментировала победу в третьем круге над представительницей США Даниэль Коллинз со счётом 6:1, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Я очень довольна своей игрой в этом матче. Я выиграла свой второй поединок на траве в этом году. Думаю, я с первого же розыгрыша играла агрессивно. Мы встречались впервые, так что мне было нелегко, ведь я не очень хорошо знала свою соперницу. Много раз по ходу матча мне приходилось почти приседать, чтобы принять мяч. Я так играла и в детстве.

Я отлично знаю Касаткину. Мы много раз играли в этом году и раньше. Я знаю, что она непростая соперница. Мы впервые сыграем на траве, так что всё будет по-другому. Я с нетерпением жду этого четвертьфинала. Касаткина хорошо принимает мяч, она знает, куда нужно двигаться и как выполнять удары. Она очень умная теннисистка, но на траве возможно всё", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Кербер разгромила Коллинз и сыграет с Касаткиной в 1/4 финала турнира в Истбурне