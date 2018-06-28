Директор WTA прокомментировал предоставление Серене места в посеве на Уимблдоне

Исполнительный директор WTA Стив Саймон прокомментировал предоставление места в посеве на Уимблдоне 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс, которая вернулась в тур после рождения дочери. В рейтинге WTA она располагается на 183-й позиции.

«Мы открыты к переменам в правилах. На данный момент политика по отношению к теннисисткам, не выступающим в связи с уходом за ребёнком, такова, что им предоставляется возможность вернуться в тур в двухлетний срок, используя специальный рейтинг — то место, которая она занимала на момент приостановки выступлений. Затем теннисистке предоставляется дополнительный год для подачи заявок на турниры по выбору. Это позволяет WTA гарантировать возвращение работы игрокам и трёхлетний период восстановления на рабочем месте.

Специальный рейтинг может использоваться для включения в состав участниц турнира, но на данный момент он не включает правила попадания в посев. Мы обсуждаем это с игроками и пытаемся найти верное и сбалансированное решение, с которым они согласятся. Все голоса должны быть услышаны. Каждое изменение требует полного согласия игроков.

Серена вошла в заявку «Ролан Гаррос», используя специальный рейтинг (№1). Другой пример — Виктория Азаренко, которая в 2017 году вернулась в тур после рождения ребёнка и вошла в состав участниц Уимблдона, используя специальный рейтинг (№6).



Специальный рейтинг не даёт права на посев на турнирах WTA. На соревнованиях «Большого шлема» решение остаётся за директорами. Но WTA готова к переменам в этом вопросе.

Рейтинг отражает статус соревнований. Когда игроки участвуют в турнирах и зарабатывают очки, то их рейтинг растёт. В теннисе не редкость, когда теннисистка после одного турнира резко взлетает в рейтинге. В 2007 году Серена не была посеяна на Australian Open и в итоге выиграла титул", — цитирует Саймона официальный сайт WTA.

Серена Уильямс получила 25-й номер посева на Уимблдоне