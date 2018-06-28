WTA: Шарапова — «бизнесвумен и икона стиля», Касаткина — «артистка на корте»

28 июня в Лондоне состоится запуск проекта «WTA на Темзе». В рамках этого начинания ассоциация будет отмечать успехи женщин, которые меняют мир благодаря своему духу и достижениям на корте и за его пределами.

В преддверии этого события официальный сайт WTA опубликовал характеристики ряда игроков, включая россиянок Марию Шарапову и Дарью Касаткину.

«Среди немногих, кому удалось собрать „Карьерный шлем“, путь Марии Шараповой из Сибири к званию первой ракетки мира — это сказка об упорной работе и воле к победе. В своей карьере 31-летняя Шарапова понимает, что это больше, чем просто спорт. Она является бизнесвумен, иконой стиля и благотворителем», — говорится о Шараповой.

«Россиянка Дарья Касаткина — это спортсменка и артистка на корте, которая завораживает своим мастерством и лёгкостью. Шаг за шагом решительная 21-летняя Даша реализует свой талант, одерживая победы над грозными соперницами и стремясь завоёвывать крупнейшие титулы», — сказано в статье о Касаткиной.

В преддверии Уимблдона состоится запуск проекта «WTA на Темзе»