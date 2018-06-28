Монфис: я очень хочу вернуться в топ-10

Француз Гаэль Монфис прокомментировал победу над представителем Словении Блажем Кавчичем в матче второго раунда соревнований в Анталье.



«Всегда хорошо начинать свои выступления на траве с победы. Это никогда не бывает легко, особенно против соперников из квалификации, ведь у них уже есть опыт игры на местных кортах. Я не специалист по этому покрытию, но всегда стараюсь изо всех сил.



Сегодня трава была мягкой и мяч не отскакивал от неё должным образом. Поэтому мне нужно было на протяжении всего матча быть сконцентрированным и играть в свой лучший теннис. Я очень хочу вернуться в топ-10», – цитирует Монфиса официальный сайт ATP.



31-летний Монфис располагается на 41-й строчке мирового рейтинга ATP. Его лучшим результатом в карьере было 6-е место в ноябре 2016 года.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.