Маррей: две недели назад я тренировался с Кайлом и не выиграл ни одного гейма

Британец Энди Маррей, проигравший своему соотечественнику Кайлу Эдмунду во втором круге турнира в Истбурне со счётом 4:6, 4:6, оценил своё нынешнее состояние.

«Сейчас мне важно сохранять терпение и не делать скоропалительных выводов после всего нескольких матчей. Надеюсь, всё будет идти в правильном направлении, но нужно время. Я буду стараться делать всё, что в моих силах.

Последние две недели сложились позитивно для меня. Я провёл три матча с топ-игроками. Конечно, Стэн вернулся после травмы, но Кайл и Ник — это игроки топ-20. Пару недель назад я не был уверен в том, смогу ли так сыграть. Это позитивный момент.

С каждым матчем я стараюсь получить как можно больше информации о своём состоянии и уровне игры. Матчи в этом помогают. В игре с Кирьосом я понимал, что мощно играю на приёме, отлично подаю, и это приносит мне немало лёгких очков. В матче с Эдмундом этого не было. Я больше реагировал на действия соперника, чем диктовал условия на подаче. Кайл — игрок топ-уровня, и эта игра дала мне пищу для размышлений.

Мне было сложно натренировать подачу. За последние 11 месяцев я не так много работал над ней. Может быть, я подаю нестабильно, случаются взлёты и падения, как временами и в других компонентах игры.

Две недели назад я тренировался с Кайлом и не выиграл ни одного гейма. Тогда я впервые сыграл на счёт за последние полгода. За эти две недели я сумел прибавить и в проведённых матчах оказал сопротивление соперникам", — цитирует Маррея официальный сайт тура.