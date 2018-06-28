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Маррей получил «уайлд-кард» на Rogers Cup

Маррей получил «уайлд-кард» на Rogers Cup
Теннис / ATP

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей получил специальное приглашение от организаторов хардового турнира категории «мастерс» Rogers Cup.

«Я очень рад вернуться в Торонто этим летом. Последний свой визит на Rogers Cup я закончил победой в финале. Благодарен турниру за предоставленную возможность», – цитирует Маррея Tennis World USA.

Открытый чемпионат Канады пройдёт с 3 по 12 августа. Энди трижды выигрывал на престижных соревнованиях (2009, 2010, 2015). 31-летний шотландец располагается на 156-й строчке мирового рейтинга ATP.

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