Маррей получил «уайлд-кард» на Rogers Cup

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей получил специальное приглашение от организаторов хардового турнира категории «мастерс» Rogers Cup.



«Я очень рад вернуться в Торонто этим летом. Последний свой визит на Rogers Cup я закончил победой в финале. Благодарен турниру за предоставленную возможность», – цитирует Маррея Tennis World USA.



Открытый чемпионат Канады пройдёт с 3 по 12 августа. Энди трижды выигрывал на престижных соревнованиях (2009, 2010, 2015). 31-летний шотландец располагается на 156-й строчке мирового рейтинга ATP.