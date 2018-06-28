Уотсон: неправильно защищать рейтинг из-за беременности, но Серена – исключение

Британка Хитер Уотсон высказалась на тему поощрения от организаторов турниров в виде посева для теннисисток, пропустивших длительный период из-за родов.



«Не думаю, что девушки должны получать защищённый рейтинг в случае беременности. Это ведь их собственный выбор, никакие факторы, не зависящие от них, на их беременность не влияют. Никто ведь не защищает ваш рейтинг из-за травм. Притом что именно травмы – это то, что все избегают.



Да, для Серены я бы сделала исключение, но не более того», – цитирует Уотсон Tennis World USA.



На грядущий Уимблдон 36-летняя Серена Уильямс получила 25-й номер посева от организаторов, невзирая на то что занимает 183-ю строчку в рейтинге WTA.

Цибулкова: будет несправедливо, если Серена попадёт в посев на Уимблдон