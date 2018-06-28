Звонарёва: в начале матча с Шариповой я не могла найти свой ритм

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва прокомментировала свою победу во втором раунде квалификации Уимблдона над представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

«В концовке матча я действовала отлично. А в начале игры у меня возникли трудности. Я не могла найти свой ритм и допускала слишком много невынужденных ошибок. Но затем я собралась и здорово провела тай-брейк. Я стала выполнять больше ударов и во второй партии начала лучше подавать», — сказала Звонарёва после игры.

Звонарёва обыграла Шарипову во втором раунде квалификации Уимблдона