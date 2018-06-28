С. Уильямс не попала в заявку на Rogers Cup из-за низкого рейтинга

38-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не сыграет на Открытом чемпионате Канады из-за низкого рейтинга. В данный момент теннисистка занимает 183-ю строчку в рейтинге WTA, что не даёт ей возможности попасть в заявочный лист соревнований.



Соревнования, которые вэтом году пройдут с 6 по 12 августа, Уильямс-младшая выигрывала трижды (2001, 2011, 2013). За неделю до старта Rogers Cup Серена сыграет на турнире в Сан-Хосе, где помимо неё выступит и россиянка Мария Шарапова.

Ранее тренер Уильямс Патрик Муратоглу заявил, что между Уимблдоном и US Open американка сыграет лишь на одном турнире.