Эванс: когда я тренировался в детстве, теннис не был для меня всем

Вернувшийся после дисквалификации за употребление кокаина британец Даниэль Эванс оценил свой уровень игры.



«Нелегко начинать всё с нуля, но я не потерял тот уровень, который был у меня раньше. В отличие от Маррея я не был травмирован и продолжал тренироваться. Не думаю, что я далёк от полноценного возвращения.



При этом я более открыт для обычного мира, в отличие от среднестатистического теннисиста. Когда я тренировался в детстве, теннис не был для меня всем – я был нормальным парнем», – цитирует Эванса Tennis World USA.



28-летний Эванс в марте прошлого года занимал 41-ю строчку в мировом рейтинге и являлся второй ракеткой Великобритании. После годичной дисквалификации Даниэль откатился на 530-е место в табели о рангах. Серия успешных выступлений на турнирах категории «челленджер» позволила британцу подняться на 343-ю позицию.

Эванс, отбывший дисквалифацию за употребление кокаина, не получил WC на Уимблдон