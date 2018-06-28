Федерер провёл со Стаховским свою первую тренировку на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер провёл свою первую тренировку в Лондоне, где со следующей недели стартует главный травяной турнир сезона Уимблдон. Спарринг-партнёром восьмикратного победителя турнира стал украинец Сергей Стаховский.



«Твоё лицо, когда ты тренируешься с величайшим игроком всех времён», – подписал фото Стаховский в своём «инстаграме».



В 2013 году Стаховский стал автором одной из самых больших сенсаций в истории Уимблдона – в матче второго раунда украинец, будучи 116-й ракеткой мира, выбил из соревнований Федерера.

Федерер получил 1-й номер посева на Уимблдоне, Надаль — 2-й, Чилич — 3-й