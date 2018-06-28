Навратилова: я не верю, что Маррей может выиграть Уимблдон-2018

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от выступления британца Энди Маррея на Уимблдоне, который стартует 2 июля.

«Энди остаётся надеяться на то, что его первые пару матчей закончатся в трёх сетах, если он вообще сможет пройти дальше. Если же они растянутся на пять партий, то у него нет шансов пройти далеко. Он просто не сможет восстановиться.

Мне нравится смотреть за игрой Энди, и, если он здоров, списывать его со счётов нельзя. Пожалуй, он вряд ли завоюет титул, но на турнирном пути может обыграть кого-то из топ-теннисистов. Если ему суждено выиграть Уимблдон-2018, это будет самой впечатляющей победой в его карьере. Но я в это не верю", — цитирует Навратилову Evening Standard.