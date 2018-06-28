Федерер, Надаль, Халеп, Стивенс стали претендентами на награды ESPY

Стали известны номинанты престижной спортивной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly). В категории «Лучшая теннисистка года» представлены румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса и американка Слоан Стивенс.

Чемпионка US Open Стивенс также попали в число номинантов в категории «Прорыв года».

На звание лучшего теннисиста года претендуют швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и хорват Марин Чилич. Федерер также включён в список номинантов в категории «Рекорд года».

Победители станут известны в июле.