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Федерер, Надаль, Халеп, Стивенс стали претендентами на награды ESPY

Федерер, Надаль, Халеп, Стивенс стали претендентами на награды ESPY
Теннис / Уимблдон 2018

Стали известны номинанты престижной спортивной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly). В категории «Лучшая теннисистка года» представлены румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса и американка Слоан Стивенс.

Чемпионка US Open Стивенс также попали в число номинантов в категории «Прорыв года».

На звание лучшего теннисиста года претендуют швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и хорват Марин Чилич. Федерер также включён в список номинантов в категории «Рекорд года».

Победители станут известны в июле.

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