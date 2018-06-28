Кар. Плишкова: друзья призывают сделать новую татуировку, если выиграю ТБШ

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о планах нанести на тело ещё одну татуировку и поделилась своим настроем на Уимблдон, который стартует 2 июля.

«Я не хочу татуировку с логотипом турниров „Большого шлема“ и вообще ничего, связанного с теннисом на моём теле, но некоторые друзья говорят, что мне нужно будет сделать такую татуировку, если я выиграю „мэйджор“. Это их цель. Может быть, об этом стоит подумать позже. Пока я не знаю, захочу ли вообще делать ещё одну татуировку и какую именно. Может быть, в будущем.

Все розыгрыши Уимблдона отличаются друг от друга. У меня были разные соперницы и разные матчи. Иногда должно повезти с сеткой в первых раундах, чтобы по ходу турнира ты прибавила. Но у меня никогда не получалось уверенно войти в турнир и хорошо сыграть на второй неделе. Дело не только в соперницах, но и во мне самой.

Каждый год я стараюсь что-то изменить. В этом сезоне у меня новая команда, так что в моей игре определённо будет нечто новое.

Моя подача может быть грозным оружием на всех покрытиях, но на траве — в ещё большей степени. Всё зависит от корта и погоды. Если будет жарко, то мяч будет лететь быстрее, и я смогу заработать больше простых очков. Если я буду хорошо себя чувствовать, то могу отлично подавать на траве, в том числе навылет.

На других турнирах мы выступаем в нарядах разных цветов, а на Уимблдоне все должны быть в белом. Это красиво смотрится на траве. Вообще, мне очень нравится атмосфера турнира.

Несколько раз в год — не только на Уимблдоне — я снимаю квартиру или дом, чтобы не жить в отеле. Например, я уже несколько лет делаю так в Париже. Иногда я приглашаю больше людей, иногда меньше. Приятно провести время со своей командой и что-то приготовить. Это отличается от проживания в отеле. Будучи игроком в теннисе, ты каждую неделю оказываешься в отеле, так что аренда дома — это приятное изменение", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.