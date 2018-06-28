Шарапова рассказала о причинах пропуска турнира в Бирмингеме

Россиянка Мария Шарапова прояснила причины отказа от участия в травяных соревнованиях в Бирмингеме.



«Выставочный турнир в Харлингхэме – это практически единственная подготовка, которая у меня будет перед Уимблдоном. Я приняла решение не играть на турнирах, предшествующих Уимблдону, из-за длинного и тяжёлого грунтового сезона. Такие решения принимаются в угоду долголетия теннисной карьеры.



Выступления на Уимблдоне всегда особенные для меня. Возвращаясь туда, я чувствую, что являюсь маленькой частью большой истории турнира. Я очень ценю свою победу в Лондоне, но каждый раз, выходя на корты снова, мне приходится забывать о всех тамошних успехах», – цитирует Шарапову Tennis World USA.