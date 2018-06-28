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Лацко – первый полуфиналист турнира в Истбурне

Лацко – первый полуфиналист турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Представитель Словакии Лукаш Лацко в двух партиях одолел британца Кэмерона Норри и первым из четвертьфиналистов травяного турнира в Истбурне вышел в 1/2 финала – 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. На счету Лацко 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойных ошибок Лукаш не допустил. Его соперник выполнил 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.

Следующим соперником Лацко станет победитель пары Марко Чеккинато (Италия, 4) – Джон Миллман (Австралия).

Истбурн (м) 2018. 1/4 финала
28 июня 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Лукаш
Лацко
Кэмерон
Норри
6:3 6:4
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