Лацко – первый полуфиналист турнира в Истбурне

Представитель Словакии Лукаш Лацко в двух партиях одолел британца Кэмерона Норри и первым из четвертьфиналистов травяного турнира в Истбурне вышел в 1/2 финала – 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. На счету Лацко 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойных ошибок Лукаш не допустил. Его соперник выполнил 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.



Следующим соперником Лацко станет победитель пары Марко Чеккинато (Италия, 4) – Джон Миллман (Австралия).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.