Джумхур первым вышел в 1/2 финала в Анталье

Представитель Боснии Дамир Джумхур (2) не испытал проблем в четвертьфинальном матче травяного турнира в Анталье против француза Пьер–Юга Эрбера – 6:4, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. На счету Джумхура 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Эрбер выполнил 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный имевшийся в матче брейк-пойнт



Соперником Джумхура по полуфинальной встрече станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Иржи Веселы (Чехия).