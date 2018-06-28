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Джумхур первым вышел в 1/2 финала в Анталье

Джумхур первым вышел в 1/2 финала в Анталье
Теннис / ATP

Представитель Боснии Дамир Джумхур (2) не испытал проблем в четвертьфинальном матче травяного турнира в Анталье против француза Пьер–Юга Эрбера – 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. На счету Джумхура 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Эрбер выполнил 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный имевшийся в матче брейк-пойнт

Соперником Джумхура по полуфинальной встрече станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Иржи Веселы (Чехия).

Анталья 2018. 1/4 финала
28 июня 2018 года, четверг. 14:00 МСК
Пьер-Юг
Эрбер
Дамир
Джумхур
4:6 1:6
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