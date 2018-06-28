Веселы обыграл Басилашвили и встретится с Джумхуром в 1/2 финала в Анталье

Представитель Чехии Иржи Веселы не испытал проблем в четвертьфинальном матче травяного турнира в Анталье против француза грузина Николоза Басилашвили – 7:6 (7:5), 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Веселы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Басилашвили выполнил 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся.



Соперником Веселы по полуфинальной встрече станет победитель босниец Дамир Джумхур (2).