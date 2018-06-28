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Веселы обыграл Басилашвили и встретится с Джумхуром в 1/2 финала в Анталье

Веселы обыграл Басилашвили и встретится с Джумхуром в 1/2 финала в Анталье
Теннис / ATP

Представитель Чехии Иржи Веселы не испытал проблем в четвертьфинальном матче травяного турнира в Анталье против француза грузина Николоза Басилашвили – 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Веселы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Басилашвили выполнил 6 подач навылет, 6 двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3 имевшихся.

Соперником Веселы по полуфинальной встрече станет победитель босниец Дамир Джумхур (2).

Анталья 2018. 1/4 финала
28 июня 2018 года, четверг. 14:00 МСК
Николоз
Басилашвили
Иржи
Веселы
6:7 2:6
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