Калинская проиграла Томовой в финале квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации она в трёх партиях проиграла представительнице Болгарии Виктории Томовой (19) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Анна 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.



Поединки основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2018 года стартуют 2 июля. Соревнования завершатся 15 июля.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.