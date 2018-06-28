Кирьос: скучал по теннису, но уверен, что он взбесит меня ещё не раз

19-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос рассказал о периоде восстановления от травмы локтя, из-за которой он пропустил практически весь грунтовый сезон.



«Возможно, следующее утверждение многих удивит, но я действительно скучал по теннису. Я никогда не скрывал, что не особо нуждаюсь в теннисе и не слишком люблю его, но во время восстановления я переосмыслил некоторые вещи, связанные с этим.



Я осознал, что мне очень повезло иметь возможность зарабатывать теннисом, если это позволяет моё здоровье. Тем не менее я не обещаю, что теперь всё изменится. Уверен, меня ещё не раз взбесит этот вид спорта», – заявил Кирьос в интервью Players Voice.