Возведение центрального корта на Moscow River Cup начнётся на следующей неделе

Организаторы турнира WТА Moscow River Cup, который пройдёт в Москве на грунте с 23 по 29 июля, сообщают, что возведение центрального корта вместимостью до 2500 зрителей в Национальном теннисном центре имени Хуан-Антонио Самаранча начнётся на следующей неделе.

22 июля корт станет доступен всем зрителям и гостям турнира. Помимо матчей на трёх игровых кортах зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа и активности для взрослых и детей.

25 июля после четвёртого матча на центральной арене пройдёт «Детский день». В рамках него будет организован мастер-класс и автограф-сессия.

Призовой фонд турнира составит $ 750 тыс.