Циципас: с детства мечтаю сыграть на центральном корте Уимблдона

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал подготовку к Уимблдону-2018. На счету 19-летнего теннисиста всего 16 матчей в карьере, проведённых на траве.



«Подготовка идёт хорошо. За прошедшие недели у меня были неплохие результаты на траве, поэтому я доволен – я набираю очки и поднимаюсь в рейтинге. Впереди Уимблдон – очень важное для меня событие, и я считаю, что смогу преуспеть на этом турнире.



С самого детства я мечтал сыграть на центральном корте Уимблдона, и, надеюсь, в этом году мечта осуществится», – цитирует Циципаса Wimbledon Guardian.

В данный момент Стефанос занимает 35-ю строчку в рейтинге ATP. Уимблдон стартует 2 июля.