Костюк исполнила сальто после победы в квалификации на Уимблдон

Украинка Марта Костюк оригинально отпраздновала выход в финальный раунд квалификационного турнира на Уимблдон. После победы над американкой Кристи Ан (6:7 (1:7), 6:3, 9:7) 16-летняя теннисистка выполнила обратное сальто.



В случае победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в матче третьего круга квалификации Костюк впервые в карьере выйдет в основную сетку Уимблдона. В январе Марта сенсационно вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии, став самой юной участницей этой стадии на турнирах «Большого шлема» за последний 21 год.