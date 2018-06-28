Кирьос поделился целью № 1 на сезон

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал собственную подготовку к главному травяному турниру сезона.



«Я отлично чувствую себя в преддверии Уимблдона. Я провёл отличный турнир в Штутгарте, где в полуфинале уступил Федереру. После этого я обыграл Маррея, Эдмунда и Лопеса на пути в 1/2 финала в Лондоне. К тому же мы снова сыграли в паре с Хьюиттом – это всегда очень весело. Я ожидаю успеха на Уимблдоне.



Цель № 1 для меня – это закончить год без боли в локте. Очень хочу войти в следующий сезон полностью здоровым», – цитирует Кирьоса Players Voice.



Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля.

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