Чеккинато выиграл 2-й матч на траве в карьере и вышел в 1/2 финала в Истбурне

Представитель Италии Марко Чеккинато (2) оказался сильнее австралийца Джона Миллмана в четвертьфинальном матче травяных соревнований в Истбурне – 5:7, 6:3, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. На счету Чеккинато 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Миллман выполнил 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4 имевшихся.



Сегодняшний матч стал для Чеккинато лишь третьим в карьере, проведённым на травяном покрытии. Свою первую победу в карьере на траве он добыл в матче второго раунда соревнований, обыграв Дениса Истомина из Убзекистана.



Соперником Веселы по полуфинальной встрече станет победитель пары Михаил Кукушкин (Казахстан) – Кайл Эдмунд (Великобритания).