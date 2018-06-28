А. Радваньска: я взяла с собой только три платья. Думала, этого хватит

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась впечатлениями от победы над Еленой Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:2, 7:5.

«Я взяла с собой только три платья. Думала, этого хватит. Я ожидала, что проведу здесь всего один-два матча, учитывая, что я не вхожу в посев.

Сейчас я не чувствую, что не играла два-три месяца. Ощущения просто отличные. Думаю, отдых мне помог. Я расслаблена и здорова. Я ощущаю свежесть. Это очень важно. Также я очень мотивирована.

Остапенко играла очень агрессивно, особенно во втором сете. Иногда она играла даже слишком мощно, атакуя на приёме моей первой подачи. Я очень рада, что в решающих моментах во втором сете сыграла лучше", — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.

Остапенко проиграла А. Радваньской в четвертьфинале турнира в Истбурне