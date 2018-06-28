Россиянка Вера Звонарёва вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации 33-летняя москвичка в двух партиях обыграла представительницу США Кэролайн Доулхайд – 6:2, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Звонарёва допустила 1 двойную ошибку, не отметившись эйсами и реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Доулхайд 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



Поединки основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2018 года стартуют 2 июля. Соревнования завершатся 15 июля.