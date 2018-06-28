Костюк проиграла в финальном раунде квалификации на Уимблдон

Украинка Марта Костюк не сумела квалифицироваться в основную сетку Уимблдона, в двух партиях уступив испанке Саре Соррибес-Тормо – 5:7, 6:7 (5:7).



Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Костюк выполнила 3 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7 имевшихся. На счету Соррибес-Тормо 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Подач навылет испанка не выполнила.



Во второй партии Костюк вела со счётом 5:3 и имела сетбол, но удержать своё преимущество не сумела.



Поединки основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля. Соревнования завершатся 15 июля.