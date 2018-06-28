Возняцки: не вижу причин, по которым я не могу побороться за победу на Уимблдоне

Датчанка Каролина Возняцки подчеркнула, что планирует побороться за итоговую победу на Уимблдоне – третьем в сезоне турнире «Большого шлема».



«Я всегда ставлю перед собой максимальные цели. На Уимблдоне очень много опасных соперниц, поэтому ради успеха на турнире необходимо обыграть каждую из них. На мой взгляд, я хорошо играю на травяном покрытии, так что не вижу причин, по которым не могу побороться за победу на Уимблдоне. Для меня самым сложным турниром «Большого шлема» является «Ролан Гаррос», но на всех остальных мэйджорах я способна добиться итогового успеха», — цитирует датчанку Tennis World USA.



Поединки основной сетки Уимблдона стартуют 2 июля.