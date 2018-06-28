Маннарино обыграл Соузу и вышел в полуфинал турнира в Анталье

Француз Адриан Маннарино в двух партиях одолел представителя Португалии Жоау Соузу и вышел в 1/2 финала травяных соревнований в Анталье – 7:6 (7:3), 6:4.



Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Маннарино выполнил 7 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся. На счету Соузы 7 подач навылет, 2 двойные ошибки. Ни одного из 9 имевшихся брейк-пойнтов португалец реализовать не сумел.



Соперником Маннарино по следующему раунду соревнований станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).