Возняцки обыграла Барти и вышла в 1/2 финала турнира в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки (1) не испытала серьёзных проблем в матче 1/4 финала турнира в Истбурне против представительницы Австралии Эшли Барти (8) – 6:4, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час и 21 минуту. На счету Возняцки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Её соперница отметилась 5 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 7 имевшихся.



Соперницей Каролины по полуфиналу станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия, 7) – Анжелик Кербер (Германия, 4).