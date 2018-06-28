Бенчич: я наслаждалась каждой минутой нахождения на корте с Федерером

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала своё участие в Кубке Хопмана—2019. Её партнёром в командном турнире, как и в предыдущем его розыгрыше, будет Роджер Федерер.



«Победа на Кубке Хопмана—2018 была моей мечтой. Я наслаждалась каждой минутой нахождения на корте с Роджером. Болельщики были невероятны, а игры на центральном корте – это то, ради чего должен жить каждый теннисист», – цитирует Бенчич Tennis World USA.



Кубок Хопмана традиционно проходит в Перте на самом старте сезона. В 2007 году соревнования выиграла российская пара Дмитрий Турсунов / Надежда Петрова.

Федерер, Бенчич, А. Зверев и Кербер сыграют в Кубке Хопмана—2019