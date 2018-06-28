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Калинская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона в парном разряде

Калинская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона в парном разряде
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть заключительный квалификационный барьер на Уимблдоне в парном разряде. 19-летняя теннисистка вместе со словачкой Викторией Кужмовой уступила чилийке Алексе Гуарачи и австралийке Эрин Раутлифф со счётом 4:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Калинская и Кужмова реализовали 3 брейк-пойнта, но при этом проиграли пять геймов на своей подаче.

Гуарачи и Раутлифф пробились в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого сезона», который завершится 15 июля.

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