Калинская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона в парном разряде

Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть заключительный квалификационный барьер на Уимблдоне в парном разряде. 19-летняя теннисистка вместе со словачкой Викторией Кужмовой уступила чилийке Алексе Гуарачи и австралийке Эрин Раутлифф со счётом 4:6, 4:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Калинская и Кужмова реализовали 3 брейк-пойнта, но при этом проиграли пять геймов на своей подаче.



Гуарачи и Раутлифф пробились в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого сезона», который завершится 15 июля.