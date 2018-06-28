Касаткина уступила Кербер в четвертьфинале турнира в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина (7) не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания). Уроженка Тольятти уступила немке Анжелике Кербер (4) со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7).



Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Касаткина трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Кербер 3 эйса, немка 8 раз взяла чужую подачу и допустила 1 двойную ошибку.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



В полуфинале Кербер встретится с датчанкой Каролиной Возняцки (1), ранее обыгравшей представительницу Австралии Эшли Барти (8).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.