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Касаткина уступила Кербер в четвертьфинале турнира в Истбурне

Касаткина уступила Кербер в четвертьфинале турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина (7) не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания). Уроженка Тольятти уступила немке Анжелике Кербер (4) со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7).

Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Касаткина трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Кербер 3 эйса, немка 8 раз взяла чужую подачу и допустила 1 двойную ошибку.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В полуфинале Кербер встретится с датчанкой Каролиной Возняцки (1), ранее обыгравшей представительницу Австралии Эшли Барти (8).

Истбурн (ж) 2018. 1/4 финала
28 июня 2018 года, четверг. 19:10 МСК
Анжелика
Кербер
Дарья
Касаткина
6:1 6:7 7:6
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
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