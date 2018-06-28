Датская теннисистка Каролина Возняцки (1) поделилась эмоциями после победы над австралийкой Эшли Барти (8) со счётом 6:4, 6:3 в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания).
«Это был довольно непростой поединок, который проходил в тяжёлых условиях. Эшли — замечательная теннисистка. Мы прекрасно знаем друг друга, поскольку тренировались вместе в начале нынешней недели. Я понимала, что меня ждёт настоящее испытание. И-за ветреной погоды пришлось вносить коррективы, поскольку было сложно рассчитать отскок мяча. Я сделала всё возможное и старалась действовать в агрессивном ключе», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.
В полуфинале Возняцки встретится с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия, 4) — Дарья Касаткина (Россия, 7).
Возняцки: понимала, что матч с Барти получится непростым