Беллис перенесла операцию на повреждённом запястье

Американка Катрин Беллис сообщила о том, что она перенесла операцию на повреждённом запястье. 19-летняя теннисистка не выходила на корт с конца марта.



«После турнира в Майами мне потребовалось время на отдых, поскольку я испытывала болезненные ощущения в правом запястье. Команда прекрасных докторов в клинике Mayo обнаружила серьёзное повреждение, в результате чего вчера мне пришлось лечь под нож хирурга. Начинаю восстановительный процесс и надеюсь, что вернусь более сильной, чем раньше. Благодарю всех за поддержку», — написала Беллис на странице в сети «Твиттер».