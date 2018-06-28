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Кукушкин в трёх сетах обыграл Эдмунда и вышел в полуфинал турнира в Истбурне

Кукушкин в трёх сетах обыграл Эдмунда и вышел в полуфинал турнира в Истбурне
Теннис / ATP

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Истбурне (Великобритания). Он победил британца Кайла Эдмунда, посеянного под вторым номером, со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Кукушкин выполнил 8 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Эдмунда 8 эйсов, 3 ошибки на подаче и 6 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в финал соревнований в Великобритании Кукушкин поспорит с немцем Мишей Зверевым, ранее обыгравшим канадца Дениса Шаповалова (3).

Истбурн (м) 2018. 1/4 финала
28 июня 2018 года, четверг. 19:10 МСК
Михаил
Кукушкин
Кайл
Эдмунд
5:7 6:3 6:1
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