Крайчек: Надаль — не лучший пример для молодых теннисистов

Голландский теннисист Рихард Крайчек, ставший победителем Уимблдона в 1996 году, поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, который в настоящий момент занимает первое место в рейтинге ATP.



«На мой взгляд, Надаль является не лучшим примером для молодых теннисистов по причине техники выполнения топ-спина (вид удара, при котором удар по мячу производится снизу вверх, придавая сильное вращение. — Прим. «Чемпиоата). Впрочем, испанец компенсирует свои недостатки за счёт дисциплины и кропотливой работы», — сказал Крайчек в интервью Volkskrant.

Игра престолов. Надаль снова обогнал Федерера Хозяин теннисного трона вновь сменился. Рафаэль Надаль спустя неделю вернулся на вершину, но Роджер Федерер будет 1-м сеяным на Уимблдоне.