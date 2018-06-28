Соболенко: до сих пор не понимаю, как мне удалось обыграть Кар. Плишкову

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой (2) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания).



«После матча я думала: «Как мне удалось сделать это?» Я проигрывала со счётом 1:4 в третьем сете, шансы на успех были призрачными. Казалось, что я обречена на поражение, но ситуация изменилась в лучшую сторону. Мне нравится то, как стартовал травяной сезон. Очень тяжело противостоять Плишковой, поскольку она обладает приличной подачей. Я понимала, что столкнусь с серьёзными сложностями на приёме, но при этом просто старалась делать свою работу. По правде говоря, я не знаю, как мне удалось обыграть Каролину, до сих пор не понимаю этого», — цитирует белоруску официальный сайт WTA.



В полуфинале соревнований в Великобритании Соболенко встретится с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.