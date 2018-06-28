Кербер: рада, что в матче с Касаткиной удача была на моей стороне

Немка Анжелика Кербер (4) поделилась эмоциями после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной (7) со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3) в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания).



«Думаю, что матч получился весьма непростым для обеих теннисисток. Мы показали отличный теннис, особенно это касается третьего сета. Это была настоящая баталия, и я очень рада, что в концовке удача была на моей стороне. Игра получилась равной, и такая победа приятна вдвойне», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.



В полуфинале Кербер встретится с датчанкой Каролиной Возняцки (1), обыгравшей австралийку Эшли Барти.