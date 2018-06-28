Маннарино: судьбу встречи с Соузой решили эпизоды

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал победу над португальцем Жоау Соузой со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в четвертьфинале турнира в Анталье (Турция).



«Стараюсь прикладывать максимальные усилия всякий раз, когда выхожу на теннисный корт. Игра получилась равной, её судьбу решили эпизоды. Я боролся за каждый розыгрыш, и это поспособствовало итоговой победе», — приводит слова Маннарино официальный сайт ATP.



За выход в финал соревнований категории ATP 250 Маннарино поспорит ещё с одним французом, Гаэлем Монфисом.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.