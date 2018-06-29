Кербер: с нетерпением жду очередного поединка с Возняцки

Немка Анжелика Кербер (4) считает, что предстоящий матч с датчанкой Каролиной Возняцки (1) в рамках полуфинала турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания) получится весьма интересным. В четвертьфинале Кербер обыграла россиянку Дарью Касаткину (7) со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3).



«На мой взгляд, в полуфинале состоится ещё один прекрасный поединок. Я прекрасно знаю Каролину, поскольку мы провели множество матчей в прошлом. С нетерпением жду очередного раунда нашего противостояния», — приводит слова немецкой спортсменки официальный сайт тура.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.