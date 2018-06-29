Звонарёва: упорно работала, чтобы набрать форму после родов

Россиянка Вера Звонарёва поделилась эмоциями после попадания в основную сетку Уимблдона. В заключительном квалификационном раунде 33-летняя теннисистка обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:2, 6:3.



«Я упорно работала, чтобы набрать форму после родов. Теперь мне удаётся конкурировать с соперницами на крупных турнирах. Я очень рада, что выступлю в основной сетке мэйджора», — цитирует уроженку Москвы официальный сайт турнира.



Звонарёва выступит в основной сетке Уимблдона впервые с 2014 года. Травяной турнир в столице Великобритании завершится 15 июля.

