А. Радваньска: я не могу так мощно подавать и бить с форхенда, как некоторые

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, обыгравшая Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:2, 7:5, призналась, что не будет менять стиль своей игры.
«Я не собираюсь менять стиль своей игры. Даже если бы я захотела, я бы уже не смогла выполнять столь мощные удары, как другие. Я могу играть только так. Я всегда могу попробовать сыграть агрессивнее, но никогда не смогу так мощно подавать или бить с форхенда, как некоторые девушки», — приводит слова Радваньской официальный сайт тура.
А. Радваньска: я взяла с собой только три платья. Думала, этого хватит
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.