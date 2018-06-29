А. Радваньска: я не могу так мощно подавать и бить с форхенда, как некоторые

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, обыгравшая Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:2, 7:5, призналась, что не будет менять стиль своей игры.

«Я не собираюсь менять стиль своей игры. Даже если бы я захотела, я бы уже не смогла выполнять столь мощные удары, как другие. Я могу играть только так. Я всегда могу попробовать сыграть агрессивнее, но никогда не смогу так мощно подавать или бить с форхенда, как некоторые девушки», — приводит слова Радваньской официальный сайт тура.

А. Радваньска: я взяла с собой только три платья. Думала, этого хватит