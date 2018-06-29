Соболенко: при 1:4 тренер сказал: «Если проигрываешь, то проигрывай в борьбе»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). В третьем сете она уступала со счётом 1:4.

«При счёте 1:4 тренер сказал мне: „Если проигрываешь, то проигрывай в борьбе. Сражайся. Выполняй удары точнее, проводи розыгрыши подольше, ты всегда ошибаешься в первом же ударе. Вас разделяет лишь один брейк, так что продолжай бороться. Делай всё, что в твоих силах, старайся попадать в корт. Ты очень много ошибаешься“. Действительно, к тому моменту я допустила слишком много неточностей», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.