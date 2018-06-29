Кербер: во втором сете Касаткина сумела вернуться в игру

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3).
«Думаю, я очень хорошо провела первый сет, но во втором Дарья вернулась в игру. Третий сет состоял из взлётов и падений. Я просто старалась бороться до последнего розыгрыша и думала лишь об этом», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.
За выход в финал соревнований Кербер поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки.
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.