Кербер: во втором сете Касаткина сумела вернуться в игру

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3).

«Думаю, я очень хорошо провела первый сет, но во втором Дарья вернулась в игру. Третий сет состоял из взлётов и падений. Я просто старалась бороться до последнего розыгрыша и думала лишь об этом», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Кербер поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки.