Куэрри: Уимблдон – мой любимый турнир. Он похож на «Мастерс» в гольфе

Американский теннисист Сэм Куэрри прокомментировал подготовку к предстоящему Уимблдону.



«Уимблдон – мой любимый турнир в году. Он похож на «Мастерс» в гольфе. Это особенный турнир в особенном месте. Я очень взволнован и надеюсь, что это будет отличная неделя, а то и две, как в прошлом году», – цитирует Куэрри Tennis World USA.



На Уимблдоне-2017 Сэм Куэрри сумел добраться до 1/2 финала, где уступил хорвату Марину Чиличу. В данный момент американец занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге АТР.

Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля.