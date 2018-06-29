К. Харрисон: без поддержки семьи я бы в основную сетку Уимблдона не прошёл

Американский теннисист Кристиан Харрисон поделился впечатлениями от выхода в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации он обыграл канадца Брейдена Шнура со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 6:1. Брат Райана Харрисона впервые сыграет в основной сетке Уимблдона.

«Это так много значит для меня. Это особенное событие, потому что моя семья сейчас здесь. Мы живём вместе. Они были рядом на каждом этапе моего пути на Уимблдоне. Без их поддержки я бы так далеко не прошёл», — приводит слова Харрисона официальный сайт Уимблдона.